Brucia lo stop e va a sbattere contro un’altra auto. L’incidente è successo all’incrocio tra via Pascoli e via Volta, una delle zone di Porto Torres ad alta densità di traffico, teatro di diversi sinistri.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente della Fiat Bravo che viaggiava in via Pascoli, direzione viale delle Vigne, con a bordo la moglie e la figlia minore. All’improvviso da via Volta è sbucata una Opel condotta da una donna, che gli ha tagliato strada. Lo scontro sulla fiancata è stato inevitabile.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e l’automobilista è stato sottoposto ad accertamenti da parte degli operatori sanitari. Agli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e disciplinato la viabilità, il compito di ricostruire la dinamica.

