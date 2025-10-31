Porto Torres, Bnl: «Non chiudiamo ma ci scusiamo per i disservizi»Gli utenti temevano una chiusura imminente della filiale
«Non abbiamo intenzione di chiudere la banca, e vorremmo tranquillizzare i nostri clienti e la cittadinanza. Nella sede operano colleghe e colleghi a disposizione delle diverse esigenze della clientela, l’agenzia è inoltre dotata di servizi tecnologici dedicati ad operazioni quotidiane di più immediata gestione».
La replica arriva dalla Bnl Bnp Paribass, la banca centrale con filiale a Porto Torres, che garantisce la continuità del servizio, assicurando in futuro un caricamento più frequente delle casse Atm Bancomat. Gli utenti che lamentavano i disservizi e una carenza di contanti negli sportelli di prelievo e versamento Atm, temevano una chiusura imminente della filiale.
«Ci teniamo particolarmente a scusarci per i recenti e contingenti problemi tecnici, a fronte dei quali il team in agenzia si è fortemente adoperato per assistere i clienti con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi - sottolineano -. Abbiamo lavorato per una piena risoluzione, interfacciandoci anche con le controparti esterne alla Banca e accertandoci del ripristino dei servizi in linea con le esigenze dell’utenza».