Tutto pronto per la Festa di San Cristoforo, la tradizionale iniziativa di due giorni in programma a Porto Torres venerdì 21 e sabato 22 agosto dalle ore 19.30 all’una, in Piazza Eroi dell’Onda, davanti al mare del Golfo dell’Asinara. Durante entrambe le serate, organizzate dall'associazione San Cristoforo saranno presenti chioschi con panini, bibite, crêpes e dolci, oltre ad aree dedicate all’intrattenimento per grandi e bambini.

Il programma prevede nella prima serata dalle 19.30 l’apertura della manifestazione con area giochi e gonfiabili per bambini. Alle 21 serata danzante con balli di gruppo, liscio e latino americana animata da Franco Vidili e Fabrizio Giai. Sabato 22 agosto alle 19.30 DJ set con Valerio Laconi, a seguire alle 22 lo spettacolo musicale “Share the Love”, tributo a Cesare Cremonini. La serata prevede anche l’estrazione della lotteria, mentre da mezzanotte all’una la conclusione della manifestazione semcon la musica del DJ set di Valerio Laconi. L'evento si inserisce nel calendario dell'estate turritana patrocinata dal Comune di Porto Torres.

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