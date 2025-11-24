Asinara, la Carta sul Turismo sostenibile si estende ad AlgheroGiovedì 4 dicembre la presentazione del nuovo Piano delle azioni per le annualità 2025-2029
La Carta Europea per il Turismo sostenibile si allarga anche all’area del Comune di Alghero. Il nuovo Piano delle azioni Cets I e II, delle annualità 2025-2029, verrà presentato in occasione del Forum sulla Carta, in programma giovedì 4 dicembre, dalle ore 9.30, nella sede istituzionale del Parco nazionale dell’Asinara, un incontro che vedrà l’intervento dei rappresentanti istituzionali dei Comuni aderenti, dell’Università di Sassari, degli operatori economici e dei diversi portatori di interesse dell’area Cets.
Per l’occasione si affronterà il tema legato alla giornata della trasparenza, dello stato di certificazione della Carta 2 per gli operatori economici e dell’allargamento dell’area dell’importante strumento sul turismo sostenibile anche alla città di Alghero con il suo parco di Porto Conte, oltre ai Comuni di Porto Torres, Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo e Sassari.
Tra i punti all’ordine del giorno anche il progetto Smilo, il programma di cooperazione internazionale che mira a sostenere le isole con meno di 150 chilometri quadrati, verso una gestione sostenibile del loro territorio: rifiuti, energia, acqua, e sistema fognario, biodiversità ed ecosistemi, paesaggi e patrimonio.
Oggetto dell’incontro anche il Contratto di Costa, il piano di marketing e di promozione dell’Isola dell’Asinara e del progetto Effective.