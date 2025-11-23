Cantieri aperti in via dei Corbezzoli, nel quartiere Serra Li Pozzi, a Porto Torres, per l’ampliamento della carreggiata nel tratto compreso tra via degli Ulivi e via De Gasperi. Il Comune ha programmato l’intervento sulle strada adiacente la rotatoria di via dell’Erica, con lavori che consentono di allargare via dei Corbezzoli grazie ad un finanziamento regionale di 280mila euro a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale pari a 80mila euro.

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza che resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori, per istituire un senso unico di circolazione con direttrice di marcia verso via del Lentischio e direzione obbligatoria a sinistra verso via dei Corbezzoli, mentre dovrà essere disposto il segnale di “senso vietato” nel tratto di via dei Corbezzoli, tra via del Lentischio e via degli Ulivi. Inoltre è istituto un corridoio di transito in sicurezza per i pedoni, largo un metro, allestito temporaneamente sulla carreggiata.

Nel tratto interessato ai lavori sono previsti anche gli interventi di sistemazione di nuove tubature idriche di grandi dimensioni da parte della società Abbanoa, con la quale l’amministrazione ha avviato le interlocuzioni per programmare e coordinare le attività distinte del Comune e del gestore unico, così da evitare la riapertura delle strade una volta completato l'asfalto, con conseguente spreco di denaro e di tempo, e il rischio che si ripetano ulteriori disagi per i residenti.

