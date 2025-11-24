Iscrizioni aperte per coloro che vogliono entrare a far parte del Gruppo volontari della protezione civile intercomunale (Gvpci) dell’Unione dei Comuni del Coros.

Gli interessati potranno ancora inoltrare la domanda di iscrizione ma dovranno, da oggi, procedere con la compilazione online. Non più tramite modulo cartaceo ma attraverso il portale.

La procedura sarà velocizzata e più snella. Sarà comunque ammessa la consegna con modulo cartaceo per chi non avesse la possibilità di usare il portale, contattando l'Unione dei comuni del Coros.

A deliberare la nascita del Gruppo di protezione civile intercomunale sono stati dodici sindaci del Coros che hanno scelto come sede centrale il comune di Ossi, ma ne fanno parte anche i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Putifigari, Ploaghe, Usini, Mores, Muros, Florinas, Uri, Tissi e Ittiri.

Le attrezzature saranno messe a disposizione di tutto il territorio, intervenendo per ordine di pericolosità. Servono risorse umane per rendere più efficiente il nuovo organismo negli interventi di emergenza.

