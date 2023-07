Dietro gli uffici del Comune di Porto Torres alle prese con la creazione dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Domani 11 luglio, dalle 9 alle 13, negli uffici comunali di piazza Umberto e dell'Ufficio tributi in via Sacchi sarà disponibile un servizio di consulenza per aiutare i cittadini, soprattutto quelli che hanno meno confidenza con la cultura digitale, ad accedere a questo importante strumento.

Ad aiutare gli utenti alcuni studenti dell'istituto Paglietti che stanno svolgendo le ore del Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) sotto la guida del personale municipale. Per accedere a questo servizio di attivazione non è necessario prenotarsi ma è fondamentale presentarsi con la carta d'identità elettronica, il relativo Pin a 8 cifre, la tessera sanitaria, una casella di posta elettronica funzionante e uno smartphone connesso a Internet.

In queste settimana undici studenti e studentesse del Paglietti sono impegnati in alcuni uffici del municipio: nella segreteria generale dove tra le altre cose sono coinvolti nei controlli successivi e nel controllo sulla qualità dei servizi erogati, partecipando inoltre alle sedute del consiglio comunale; nel Ced assistono i cittadini per l'attivazione dello SPID gratuito e nella registrazione su App IO; all'ufficio tributi offrono supporto in attività di back office; nella biblioteca comunale, nell'ufficio turistico e nell'ufficio istituzioni scolastiche sono coinvolti nella gestione del rapporto con l’utenza.

