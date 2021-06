Aprono i centri estivi per bambini e adolescenti a Porto Torres, tre location individuate nel piazzale della pista di atletica di via delle Vigne, presso i cortili e le palestre della scuola Bellieni e Monte Agellu. La gestione è affidata alle cooperative sociali, associazioni del terzo settore e soggetti istituzionalizzati che per statuto svolgono attività ricreative per l’infanzia non perseguendo fini di lucro, con l’obiettivo di realizzare attività ludiche, di socializzazione e sportive rivolte ai minori residenti nel Comune di Porto Torres.

Per ora sono stati assegnati gli spazi della scuola Monte Agellu all’associazione Ascò, il piazzale della pista di Atletica all’associazione Ludolandia e infine all’Arcadia è stata affidata la palestra Bellieni. Una selezione avvenuta sulla base delle progettazioni e della documentazione presentata e secondo i criteri e le modalità previste nella manifestazione d'interesse.

"Il servizio sarà attivo dal 1° luglio - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Simona Fois - poiché solo da poco è stato chiarito il quadro degli spazi disponibili ad accogliere i centri estivi. Per un fatto di correttezza verso gli operatori e le famiglie, abbiamo ritenuto opportuno far partire tutte le strutture in contemporanea".

