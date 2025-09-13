Porto Torres, assalto di curiosi alla nave scuola della Marina MilitareImpegnata nella 61esima campagna di istruzione 2025
È ormeggiata da questa mattina, nella banchina Segni nello scalo marittimo di Porto, la Palinuro, nave scuola della Marina Militare impegnata nella 61esima campagna di istruzione 2025. Tanti i curiosi ad accogliere la splendida imbarcazione, visitabile da domani, 14 settembre. Resterà in sosta fino al 15 settembre, quando imbarcherà i giovani allievi della Marina che nella loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra.
Nel solco delle più antiche tradizioni marinaresche, come solo un veliero può trasmettere, avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche. La nave scuola lascerà gli ormeggi dallo scalo di Porto Torres per raggiungere il porto di La Spezia il 25 settembre, con sbarco intermedio a Livorno.
La comunicazione è giunta all’Associazione nazionale Marinai d’Italia di Porto Torres, presieduto da Aniello Annunziata, da parte del presidente, ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati. A bordo, infatti, ci saranno alcuni accompagnatori dell'Anmi Porto Torres.