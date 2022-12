Si unisce un altro importante tassello alla messa in sicurezza della ex 131, nello svincolo per Bancali-Platamona, la strada che collega Sassari e Porto Torres, segnata da decine di incidenti stradali, alcuni mortali. Una specie di roulette russa per chi si immette nella provinciale dalle stradine secondarie.

Il consiglio comunale di Porto Torres ha votato all’unanimità la variante al Piano regolatore generale che consentirà alla Provincia di Sassari la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell'accesso a raso, un'opera finanziata con risorse pari a 600mila euro, stanziate dal ministero delle Infrastrutture e destinate a nuovi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale.

L'assessora all'Urbanistica, Giansimona Tortu, ha sottolineato come, a seguito del progetto dello studio di fattibilità approvato dalla Provincia, il Comune sia stato chiamato ad apportare una variante al proprio Prg, «poiché la rotatoria oggetto della variante ricade in area agricola e si rende, pertanto, necessario procedere con una fase di esproprio preliminare ai lavori».

Per l’esponente della giunta Mulas «il lavoro congiunto tra Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, che ha già approvato la variante al Puc, e Provincia, seppur ci si trovi ancora in fase di progettazione preliminare, fa ben sperare in una quanto più possibile celere realizzazione dei lavori di un’opera fondamentale».

Per il sindaco Massimo Mulas «la realizzazione della rotatoria consentirà non solo la messa in sicurezza dell’arteria stradale e un migliore collegamento con l'asse viario per Sassari, ma anche di raggiungere più celermente e agevolmente il sito archeologico di Monte d'Accoddi, ancora troppo poco visitato e sottostimato rispetto al valore storico archeologico che riveste».

