L’anno 2025 porterà anche la certificazione di prevenzione incendi per il campo sportivo di piazza Cagliari, la struttura che ospita le gare della società di Atletica Leggera e il campionato di Terza Categoria del Porto Torres Calcio. Una volta terminato l'iter, l'impianto multifunzionale sarà in grado di ospitare 12.000 spettatori, un centro di vita e attività che potrà essere utilizzato per 12 mesi l’anno, integrrato armonicamente nel tessuto urbano.

Il campo centrale è oggetto di finanziamento per oltre un milione di euro per dare un nuovo volto alla struttura in erba che lascerà posto a un manto ibrido. In particolare, l’amministrazione comunale di Porto Torres ha ottenuto 525.000 euro per il progetto di rigenerazione e potenziamento del campo sportivo. Per la realizzazione dell’opera il Comune mette in campo ulteriori 525.000 euro derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023: un investimento che ha permesso di ottenere il punteggio idoneo per essere inserito tra i beneficiari del bando “Sport e periferie”.

Gli interventi prevedono la sostituzione del manto erboso esistente con nuovo manto ibrido, in erba sintetica e naturale, ideato per resistere a un maggior numero di ore di gioco intensivo, garantire prestazioni migliori ed essere sempre giocabile. È prevista inoltre la realizzazione di moderni impianti di drenaggio per il recupero delle acque meteoriche, di irrigazione e di accumulo e produzione energetica. «È perfettamente in linea con gli obiettivi della nostra amministrazione», ha detto Simona Fois, assessora ai Lavori Pubblici, determinata a potenziare gli spazi dedicati alla pratica sportiva che rappresenta un fondamentale strumento di socialità e di collaborazione tra diverse società sportive del territorio».

© Riproduzione riservata