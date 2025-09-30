Porto Torres, arriva il festival “Note senza tempo”Promuove la musica attraverso masterclass rivolte ai giovani
Sabato 4 ottobre, a partire dalle 19, il palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, ospiterà la manifestazione musicale "Note senza tempo ", il VII festival internazionale di musica antica che approda in città con il concerto di musica barocca "Around a Ground”.
L'iniziativa a cui farà da sfondo l'opera artistica "Ottomani" che sarà preceduta dall'intervento del maestro Giovanni Dettori e di Alice Patteri.
Il festival promuove la musica attraverso masterclass rivolte ai giovani e laboratori musicali per bambini nel quartiere densamente popolato del centro storico di Sassari.
Questo evento offre agli esperti e agli appassionati l'opportunità di riscoprire le melodie del passato, eseguite con autentici strumenti d'epoca o fedeli repliche, al fine di avvicinarsi il più possibile all'interpretazione originale del compositore.
Il festival ha previsto inoltre una serie di eventi dedicati agli inediti di Alessandro Scarlatti, in vista delle celebrazioni del 2025 del tricentenario dalla sua scomparsa.