A Porto Torres nasce l’Ambulatorio Infermieristico Territoriale (AIT) dove opererà l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) che avrà la responsabilità di valutare i bisogni assistenziali dell’utente e pianificare, attraverso un processo di codifica basato sulle evidenze scientifiche, interventi assistenziali individuali o di gruppo per i quali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, sarà possibile costruire piani di prevenzione e di cura personalizzati.

Il nuovo ambulatorio rappresenta un modello organizzativo innovativo basato sui principi della medicina di iniziativa, che supera l’approccio reattivo alla malattia, e della medicina di prossimità, finalizzata a portare risposte assistenziali qualificate sempre più vicino ai cittadini, in particolare alle persone con cronicità, fragilità e bisogni assistenziali a bassa e media complessità.

L’Ambulatorio Infermieristico Territoriale di Porto Torres, operativo da lunedì 19 gennaio, presso i locali al piano terra della struttura del poliambulatorio di Andriolu, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 13.

Si potrà accedere direttamente dalle ore 10.30 alle 13; oppure prenotando un appuntamento mandando una mail all’indirizzo ambulatorioinfermieristico.portotorres@aslsassari.it, oppure contattando il numero di telefono 0795049642. Su prenotazione o con accesso diretto, il cittadino con prescrizione del medico di medicina generale o del medico Ascot, potrà usufruire di diverse prestazioni assistenziali.

In particolare su appuntamento è prevista la somministrazione di farmaci; prelievo del sangue venoso; gestione e cura delle lesioni cutanee e stomie; cateterismo vescicale; posizionamento, gestione e, in futuro, inserimento di impianti vascolari. Con accesso diretto potrà usufruire della misurazione dei parametri vitali, educazione all’autogestione della terapia farmacologica e counseling infermieristico.

«In un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e contestuale aumento delle patologie cronico-degenerative e presenza di pluripatologie, la nostra Azienda considera strategica l’apertura degli Ambulatori Infermieristici Territoriali, in grado di assicurare una risposta di prossimità alle complesse esigenze socio sanitarie. Questo scenario attuale rende necessario l’implementazione di modelli di cura proattivi ed innovativi che richiedono una riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale.

Un servizio che rientra all’interno della programmazione aziendale che mira a delocalizzare e avvicinare l’offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri più grossi individuati quali hub sanitari di riferimento», spiega Carmen Spirito, responsabile del Distretto di Sassari.

«La scelta di attivare l’Ait nel territorio di Porto Torres risponde a un’attenta analisi demografica e dei bisogni di salute della popolazione, caratterizzata da un progressivo invecchiamento e da un aumento delle patologie cronico-degenerative, per le quali risultano particolarmente efficaci modelli assistenziali territoriali basati sulla prossimità e sulla presa in carico infermieristica», spiega Piero Delogu, Direttore generale facente funzioni della Asl di Sassari.

Il sindaco Massimo Mulas: «Accogliamo con grande favore l’apertura del nuovo Ambulatorio Infermieristico Territoriale che rappresenta un passo concreto e significativo verso una sanità di prossimità sempre più accessibile e vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini.»

