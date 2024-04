Apre al pubblico la struttura dell’ex Centro Velico di Porto Torres. L’edificio che si affaccia davanti al mare del Golfo dell’Asinara è stato trasformato in un Centro turistico pronto a cambiare volto alla piazza “Eroi dell’Onda” a ridosso della spiaggia della Renaredda.

Il progetto è stato realizzato dalla società Balà srl che si è aggiudicata la concessione per 48 anni, grazie all’avviso pubblico e messa a bando dell’amministrazione comunale per la valorizzazione a fini turistici, sportivi e culturali connessi. L’inaugurazione, che interessa una parte della struttura a due livelli, è in programma nella prima metà del mese di maggio alla presenza del sindaco Massimo Mulas.

Un’area per il mare e il relax, una zona dedicata allo sport e agli eventi, un punto ristoro e altri servizi. Nell’area esterna è stata realizzata una piattaforma in legno teak per una superficie di circa 500 metri quadrati che verrà allestita con tavolini, ombrelloni, sedie e sdraio, punti wi-fi, colonnine di ricarica elettrica e punti di noleggio per monopattini elettrici, servizi alla spiagge ed un passaggio pedonale per un libero accesso al mare. Nell’area interna una piccola cucina e un bar caffetteria.

«È prevista anche una zona per cocktail extension davanti alla piazzetta e un punto vendita da asporto - spiega il gestore della struttura – in futuro si aprirà anche una pizzeria e una griglieria interna con cucina a vista, mentre sulla terrazza al piano primo una sala per ballare». Ci saranno, come da finalità del bando, corridoi di libero ingresso alla spiaggia. Il progetto prevede anche la realizzazione di piazzette attrezzate con angoli barbecue e tavoli da picnic.

