Con 15 voti favorevoli e un solo astenuto il consiglio comunale di Porto Torres ha dato il via libera all’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2023, un tesoretto pari a 7 milioni e 560mila euro che comprende circa 4milioni e 200mila euro di avanzo libero, circa 3 milioni e 200 mila euro di parte vincolata e 250mila euro di parte accantonata.

«Una cifra importante che sarà destinata come quota di cofinanziamento per progetti già messi in campo dall’amministrazione comunale che – ha spiegato l'assessore al bilancio Alessandro Carta – sta attuando proprio una strategia mirata a ottenere un effetto moltiplicatore delle disponibilità economiche dell’ente».

In particolare, grazie al circolo virtuoso dei cofinanziamenti, le principali voci di spesa riguardano: 1 milione e 50 mila euro per la riqualificazione del campo sportivo comunale di viale delle Vigne. Metà delle risorse arrivano infatti dal bando ministeriale “Sport e Periferie” vinto dal Comune proprio in virtù dell’investimento di 525 mila euro per il progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo». Un’altra importante fetta dell’avanzo, pari a un milione di euro (dei quali 500 mila derivani da un finanziamento regionale e 500 mila da fondi comunali) sarà destinata a interventi sugli asfalti della circonvallazione sud-est e delle vie del Melo, del Pero, dei Corbezzoli, Mario Bazzoni, Antonelli, Enrico Costa, Pratolini, Manzoni, Pirandello, Alfieri, Adelasia, Lamarmora e via Benedetto Croce. Sempre nell’ambito della viabilità stradale, 360 mila euro sono destinati all’ampliamento di 10 metri della carreggiata in via dei Corbezzoli per consentire il doppio senso di marcia, nonché alla realizzazione dei marciapiedi.

A disposizione vi sono inoltre 414 mila euro ottenuti come contributi agli investimenti volti all’ampiamento delle strutture sportive. Tra le altre voci vi sono: 161 mila euro per manutenzioni straordinarie sugli impianti di illuminazione pubblica; 215 mila come ulteriore finanziamento per i lavori nella scuola di Borgona (si aggiungono all’investimento pari a 675mila euro e ai fondi del Pnrr di oltre 789mila euro); 160 mila per la sostituzione dei condizionatori in Sala Filuppo Canu e nella Stazione Marittima; 30 mila per intervento straordinario di manutenzione della recinzione nel Museo del Porto: 55 mila di cofinaziamento per interventi di video sorveglianza; 300 mila per la manutenzione straordinaria della facciata del palazzo centrale. A queste cifre si aggiungono altre voci quali 30 mila per il rifacimento della recinzione del cimitero di Ponte Pizzinnu, 40 mila per la fornitura e la posa in opera di alberature in corso Vittorio Emanuele, 60 mila per incarichi professionali e 50 mila per il Pums - Piano urbanistico di mobilità sostenibile. «Si tratta di un risultato di cui siamo pienamente soddisfatti - ha proseguito Carta - e per cui ringraziamo tutti gli uffici per il lavoro meticoloso che ha permesso di liberare risorse fin’ora vincolate e di rispondere alle richieste di tutti i settori comunali. Con l’approvazione dell’avanzo di amministrazione, il Comune sblocca altre preziose risorse per continuare a dare risposte fondamentali alle esigenze della città in termini di viabilità, opere pubbliche, manutenzioni, servizi sociali, cultura e turismo»

