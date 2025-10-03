Porto Torres, Antemurale: chiesta l'audizione del commissario BagalàObiettivo acquisire informazioni puntuali e aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori
L’esponente del gruppo consiliare Porto Torres Avanti , Bastianino Spanu, chiede l’audizione in commissione Portualità del commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, per conoscere lo stato dei lavori del progetto dell’Antemurale di Ponente del porto di Porto Torres.
Una richiesta protocollata all’Ufficio comunale «per acquisire informazioni puntuali e aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto dell’importante infrastruttura, opera strategica attesa da oltre vent’anni e finanziata con risorse di rilievo nazionale ed europeo».
Per il consigliere Spanu «alla luce delle recenti criticità emerse riguardo ai ritardi dovuti alla spedizione dei cassoni da Piombino e agli obblighi connessi al monitoraggio del Santuario dei Cetacei, appare indispensabile che la Commissione consiliare sia messa nelle condizioni di verificare direttamente dalle competenti autorità lo stato effettivo delle procedure in corso». Inoltre si chiede di conoscere le eventuali criticità che rischiano di compromettere i tempi di realizzazione e le prospettive di completamento dell’opera e le ricadute sul territorio.