Ancora medici in congedo e sostituti provvisori che in qualche modo limitano i disagi tra i pazienti che aspirano ad una assistenza medica costante.

A Porto Torres a partire da lunedì 15 settembre, nell'ambito del Distretto di Sassari, prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale con incarico provvisorio. Si tratta della dottoressa Soraya Deiana che aprirà un ambulatorio nel comune di Porto Torres. Si tratta di un incarico provvisorio, pertanto l'assegnazione al nuovo medico verrà fatta d'ufficio e alla dottoressa verranno assegnati i pazienti precedentemente in carico al dottor Mario Eugenio Fois, congedatosi dall'incarico nei giorni scorsi.

Nella Guardia Medica del Poliambulatorio Asl di Porto Torres resteranno attivi i servizi con orari dal lunedì dalle ore 16.30 alle 18.30; martedì e mercoledì, dalle 9 alle 13; giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30 e venerdì dalle ore 9 alle 11. Nella struttura sanitaria della locali Andriolu sono stati potenziati gli Ascot, a causa di un numero elevato di utenti che restano senza medico di base.

