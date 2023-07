Ancora criticità nell'asilo nido Sabin del Comune di Porto Torres. A causa di un nuovo danno alle tubazioni è stato deciso di chiudere del tutto la struttura comunale.

Nei giorni scorsi un primo problema aveva portato al blocco delle attività per la sezione lattanti. Ora si è deciso di anticipare la fine delle attività anche per le altre sezioni.

L'ufficio tecnico comunale aveva già programmato per fine luglio un intervento di manutenzione complessiva degli impianti: si tratta di lavori che si sarebbero dovuti svolgere lo scorso inverno ma che erano stati rinviati su richiesta della cooperativa che gestisce l'asilo, per non creare disagi alle famiglie nel pieno dell'anno sociale e scolastico.

Nei giorni scorsi era stato effettuato un intervento tampone in estrema urgenza per garantire almeno la funzionalità delle sezioni non interessate direttamente dal primo danno. Purtroppo la condizione degli impianti ha costretto il Comune a disporre la chiusura anticipata di tutte le attività.

