Il Comune di Porto Torres rifiuta la scelta di procedere con la realizzazione di alloggi popolari, nel centro cittadino, e la Regione Sardegna revoca il finanziamento per rinuncia. Si tratta di risorse, pari a 420mila e 738,93 euro, finalizzate alla realizzazione dell'intervento "Recupero di immobile comunale sito in via G.M. Angioy da destinare a locazione a canone sociale", cinque appartamenti da realizzare in un vecchio immobile di proprietà del Comune, secondo un progetto definitivo approvato nel 2012, rimodulato e consegnato alla Soprintendenza di Sassari che aveva rilasciato in seguito parere favorevole.

Essendo un edificio storico erano stati posti dalla stessa Regione alcuni vincoli che hanno impedito il proseguimento dell’opera. Nel corso del 2024 è stata comunicata la scelta dell’amministrazione comunale di individuare nuove esigenze nel centro della città e, pertanto, di non proseguire con la realizzazione dell’intervento sugli alloggi a canone sociale presso lo stabile di via Angioy.

Quindi con determinazione della direzione generale dei Lavori pubblici della Regione è stato revocato il finanziamento. Vista la necessità di procedere con la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, Il Comune si è attivato per il reperimento delle risorse necessarie, prevedendo la somma pari ad 27.978,85 euro come restituzione parziale dei fondi ottenuti dalla Regione a titolo di anticipazione – circa 42mila euro (10%) - per la realizzazione degli alloggi.

