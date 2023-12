Nella tempesta di mare, fra le onde che si infrangono contro le rocce. È apparso così, all’improvviso, un airone cenerino, che dalle rocce dello Scoglio Lungo, sul litorale di Porto Torres, ha attirato l’attenzione dei curiosi. Una rarità in questi luoghi.

L’uccello di grandi dimensioni con collo, becco – di colore bruno-giallo - e zampe molto lunghi si è adagiato per alcuni minuti sugli scogli in prossimità della spiaggia. Si distingueva per la sua andatura lenta e il ciuffo sottile di colore nero. È stato immortalato da Antonello Falchi, un appassionato fotografo locale di fauna e flora. Non poteva di certo passare inosservato per la sua apertura alare e il profilo arcuato.

Le popolazioni che nidificano in Italia sono in prevalenza sedentarie e caratterizzate da movimenti dispersivi in particolare dei giovani. Gli esemplari che transitano o sostano per svernare nel nostro Paese provengono dall’Europa centrale e orientale. Cacciano abitualmente restando immobili con il collo eretto, ma pure camminando lentamente nell’acqua poco profonda. Le prede sono catturate con una rapida distensione del collo e i pesci più grossi sono sbattuti qua e là per alcuni minuti prima di essere inghiottiti interi dalla testa.

