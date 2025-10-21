Porto Torres, all’Antiquarium un viaggio alla scoperta del libroIn programma una conferenza sull’arte della xilografia
Venerdì 24 ottobre alle ore 17.30, presso il museo archeologico nazionale dell’Antiquarium Turritano Turritano di Porto Torres, si terrà la conferenza "Iscrizioni e Incisioni. Un viaggio alla scoperta del libro" sull’arte della xilografia, una tecnica complessa sulla incisione che contra tra i massimi esponenti in Sardegna, l’artista Giovanni Dettori.
Maria Bastiana Cocco, assessore alla cultura del comune di Porto Torres ed archeologa, Giovanni Dettori, maestro incisore turritano e lo xilografo e storico dell'arte Gianfranco Schialvino illustreranno l’importanza delle epigrafi romane, la creazione della carta, le tecniche di stampa dei libri.
conferenza si inserisce in un ciclo di eventi avviato con una mostra alla Pinacoteca di Sassari organizzata in collaborazione con il laboratorio xilografico Dettori, "Xilografie fra Oriente ed Occidente", ancora in corso, e che si concluderà presso il laboratorio xilografico Dettori il 25 ottobre a Porto Torres.