Abuso di alcol tra i minori, un consumo in aumento e spesso in un mix con farmaci scaduti che mettono a serio rischio la salute dei giovani. Il tema è stato portato in consiglio comunale dai consiglieri comunali di opposizione, del movimento Porto Torres Avanti e Lega, Bastianino Spanu e Ivan Cermelli.

«Stiamo studiando una ordinanza che ha come scopo quello di riprendere le norme nazionali vigenti in materia, per richiamare i supermercati a prestare maggiore attenzione nella vendita di alcolici, effettuando più controlli nella distribuzione di tali bevande ai minori», spiega il sindaco Massimo Mulas.

«Abbiamo notato scenari indecorosi lasciati da ragazzini, tra bottiglie e lattine di alcolici, - aggiunge - constatando che la provenienza è quella dei supermercati, piuttosto che dei locali e dei bar». Sul tema dei farmaci secondo il consigliere Spanu ci sarebbero dei raccoglitori di alcune farmacie che non sarebbero a norma. L’amministrazione comunale è pronta ad avviare anche una ricognizione sulle farmacie per verificare la tipologia dei contenitori destinati a raccogliere farmaci scaduti.

«Alcuni raccoglitori – sottolinea Mulas - potrebbero funzionare da deterrente per scoraggiare i malintenzionati a manomettere i dispositivi. Credo, però, che sul tema Politiche giovanili sia necessario istituire una commissione ad hoc per promuovere azioni specifiche a tutela dei giovani, distinte per età».

