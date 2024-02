Messa in sicurezza sempre più vicina per l’edificio scolastico Gabriel, situato in viale delle Vigne a Porto Torres.

I lavori di manutenzione straordinaria sono stati consegnati e grazie all’intervento del valore di 125mila euro - 100 mila derivanti da un finanziamento regionale e 25mila da risorse comunali - si otterrà l’efficientamento energetico dello stabile (che passerà dall’attuale classe energetica E alla A1) e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. Gabriel” in Viale delle Vigne.

«La consegna dei lavori di oggi rappresenta un ulteriore passo della nostra attività – osserva la vicesindaca Simona Fois - che persegue un obiettivo: la piena efficienza, l’innovazione e la sicurezza di tutte le strutture che accolgono la popolazione studentesca turritana».

I lavori sono finalizzati a risolvere le criticità dell’intero fabbricato risalente agli anni ‘60-’70, emerse nel corso dei sopralluoghi predisposti dal settore comunale lavori pubblici, manutenzioni e urbanistica. Non solo la riparazione degli infissi ma il progetto prevede la sostituzione della caldaia esistente con una pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza, il che permetterà di sfruttare a regime l’impianto fotovoltaico esistente.

Inoltre si procederà con la sostituzione dei radiatori in ghisa, l’installazione delle valvole termostatiche per i corpi scaldanti e di uno scalda-acqua in PdC a basso consumo per la produzione di acqua calda sanitaria.

Nell’ottica del miglioramento del comfort di utilizzo degli ambienti interni ed esterni, si procederà con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel cortile con affaccio su via Principe di Piemonte, inoltre, sarà posata una pavimentazione anti-trauma in gomma colata eco sostenibile e atossica. L’assenza di fughe sull’intera superficie garantirà la praticabilità pedonale anche per persone con difficoltà deambulatorie.

Infine, in linea con la normativa che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole, il progetto prevede alcuni interventi per l’adeguamento alle misure antincendio. Tra questi la sostituzione della porta in legno che conduce al cortile esterno con una porta vetrata con maniglia anti-panico, l’adeguamento delle vie di fuga e dell’illuminazione di sicurezza.

Attualmente la scuola materna ospita 81 alunne e alunni, 12 docenti e 2 collaboratori scolastici ed è strutturata in un unico piano suddiviso in quattro aule scolastiche, atrio, palestrina, servizi igienici, centrale termica, ambiente di smistamento degli alimenti e giardino esterno.

