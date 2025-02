Nuovi interventi di riqualificazione del litorale, lungo la strada ex provinciale 81, nel territorio di Porto Torres. Il tema sarà al centro della prossima riunione della commissione Urbanistica convocata dal presidente Gavino Sanna, venerdì 14 febbraio alle 9, per l’esame e la discussione sui piani e i progetti previsti lungo la fascia costiera.

Tra questi si inserisce l’adeguamento migliorativo di un tratto della pista ciclabile, facente parte dell’itinerario regionale, attraverso il completamento di un ramo dell’attuale percorso che parte dalla chiesetta di Balai lontano, lungo la provinciale 81 e arriva fino alla spiaggia delle Renaredda, sul lungomare.

Il progetto, finanziato dai fondi della Rete Metropolitana per un importo pari a 1 milione e 800 mila euro, prevede la realizzazione di due nuove stazioni per il bike sharing all’interno della città, in corrispondenza di maggiori attrattori turistico-ambientali.

