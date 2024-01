Al via il concorso di idee intitolato “Un segnalibro per legarsi alla lettura” rivolto alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado comprensivi 1 e 2 della città di Porto Torres. L’iniziativa è della biblioteca comunale A.Pigliaru, che ha indetto il contest inserito nel progetto Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità (LaL) attraverso il quale il Comune è risultato vincitore del bando “Città che legge”, promosso dal Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura. Per la realizzazione del progetto è necessario porre in essere diverse attività di promozione alla lettura tra le quali si prevede la realizzazione di alcuni segnalibri da distribuire in città. Le studentesse e gli studenti dovranno realizzare un segnalibro che, secondo la loro fantasia, rappresenti al meglio il progetto. La partecipazione al concorso prevede l’invio tramite email della domanda. I disegni ricevuti saranno pubblicati sulla pagina social di Lal e della biblioteca comunale per 10 giorni. Saranno decretati vincitori i primi 3 segnalibri che avranno ricevuto un indice di gradimento maggiore sulla base dell’attribuzione del numero totale di “mi piace”.

