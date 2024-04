Il Comune di Porto Torres ha avviato una selezione di operatori economici da impegnare nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di inclusione sociale inserti nell’ambito del programma regionale “Prendere il Volo”, per il triennio 2024-2026.

Il progetto è volto all’inclusione sociale di giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, in uscita da percorsi di accoglienza, che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e l'integrazione sociale o portare a termine il percorso scolastico o formativo. Un sistema per consentire ai ragazzi in difficoltà di acquisire una indipendenza economica.

Il programma regionale ha come focus in particolare tre aspetti fondamentali della vita dei giovani: il luogo di vita, la scelta del percorso e la presenza di un tutor di accompagnamento all’autonomia.

L’avviso pubblico è rivolto a operatori economici che abbiano maturato esperienza nell’ambito dell’inclusione sociale e manifestino l’intenzione di proporsi per predisporre, gestire e rendicontare progetti di inclusione sociale.

