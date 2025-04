Operazione decoro urbano nel comune di Porto Torres dove dall’uno al 22 aprile sono stati avviati gli interventi per la manutenzione del verde che comprendono il taglio erba dai marciapiedi, e pulizia dei cordoli, sottocordoli, sottomuri, scalinate pubbliche delle vie urbane con decespugliatore a spalla, compresa la raccolta, previa differenziazione da eventuali rifiuti urbani. Diverse le zone interessate: via Bacone, via Romagnosi, via Funtana Cherchi, via Balai, via Antonelli, Scalinata chiesetta Balai- scalinata via Saffi, via Manno, via P. Piemonte, via C.C Dalla Chiesa, via Amsicora-piazza Amsicora, via Kennedy, via Pacinotti, via Palladio, via Turreni, via Lussu, via Pertini, strade Villaggio Verde, via Monti, via Deledda-piazza Deledda, via Montale-via Pavese, via Galvani. Si proceder alla rasatura delle aree prative, con trinciatura erba, decespugliamento, manutenzione impianti di irrigazione in particolare in piazza delle Regioni, aree Villaggio Verde, Parco Chico Mendes, Giardino di via Pacinotti, aiuola via Vespucci, aree verdi parcheggi via Bassu, standard comunali c1/2, piazza Nassirya, scarpata Nassirya, area verde Siotto Pintor, scarpata spiaggia Balai, standard Serra Li Pozzi, via dei Corbezzoli, aree piazzale Lazio, standard via Balai, area verde Torre Aragonese, impianto boschivo via Liguria, Parco 4 zampe, cortile scuola e Borgona, potature arbusti via dell’Industria, area verde scuola Dessì, fioriere Corso Vittorio Emanuele, area verde scuola Bellieni, fioriere via Sassari, scarpata Balai, aree verdi Alloggi ERP, scalinata chiesetta Balai vicino, scarpata via dell’Asfodelo, aiuola Padre Pio, area di sgambo canile Monte Rosè.

Dal 17 al 21 aprile, il personale sarà anche impegnato nelle varie attività relative alla manifestazione della Pasquetta turritana: trasporto, montaggio, collaudo e smontaggio di allestimenti e di altre attrezzature comunali (gazebo, sedie, panche, tavoli, pedane e palchi).

