Al via gli appuntamenti dell'Estate Turritana con un calendario di eventi approvato dall’amministrazione comunale di Porto Torres. Il 3 giugno alle 20.30, nella basilica di San Gavino è in programma il concerto per pianoforte di Stefano Mancuso a cura di Musicando insieme. Il 3 e 4 si svolgerà la nuova edizione di Monumenti Aperti e la mostra internazionale di incisione nel laboratorio xilografia Dettori e il laboratorio di produzione di carta artigianale in via Petrarca 2. Con una maratona di dodici ore di musica per il ventennale del ristorante Piazza Garibaldi, inizio a mezzogiorno nell'omonima piazza. Dall'8 al 10 giugno, nell'ambito del torneo di calcio Gianni Fresu, lo spazio sotto la Torre Aragonese ospiterà eventi di intrattenimento e spettacolo con la trasmissione su maxischermo della finale di Champions League.

Il 10 giugno sarà la volta di un altro appuntamento rinviato per il maltempo: la discesa in Kayak del rio Mannu a cura di Lions club Porto Torres, Atena Trekking e Azen Kayak. Il 17 e 18 giugno nel litorale di Balai, prima edizione dell'Ollahround festival che tra le altre cose vedrà la partecipazione del rapper Frankie hi-nrg mc (il 17 giugno, unica data in Sardegna). Il 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, il Parco di San Gavino farà da sfondo a una giornata dedicata al tema con presentazione di libri, cena multietnica e musica a cura del Comune in collaborazione con Arci Mediterraneo e gli ospiti del progetto Sai. Il 21 giugno alle 20 e 30 nel teatro Parodi andrà in scena la Festa della Musica a cura della scuola civica di Musica Fabrizio De André.

Il 24 giugno nella sala Filippo Canu sarà presentato il progetto Isolamea di Daniele Amato, che comprende la Guida dedicata alle spiagge della Sardegna e pubblicata da Delfino Editore: a questo appuntamento parteciperanno Pino e gli Anticorpi. Il 25 giugno il Palio di Santu Bainzu chiuderà idealmente la Festha Manna: l'evento, programma il 4 giugno e poi rinviato per la concomitanza con la Cavalcata Sarda, è organizzato dall'associazione Etnos e sarà affiancato dall'estemporanea di pittura di fronte alla Torre Aragonese a cura di TNT global Art. «Ringrazio tutti gli operatori che stanno organizzando questi appuntamenti - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - è un calendario che si pone in continuità con la Festa Grande e consente ogni fine settimana di avere un evento da seguire nella nostra città».

