Un litigio degenerato in scontro fisico ieri su un autobus a Porto Torres.

A causarlo, secondo le accuse, un 54enne romeno che si sarebbe scagliato contro i compagni di viaggio procurando lesioni a due persone. Vista la situazione critica sono stati chiamati i carabinieri, subito intervenuti per portare la pace.

Ma l'arrivo dei militari non ha calmato la persona, che anzi si è avventata pure contro di loro. Per questi motivi l’uomo è stato arrestato e portato, oggi in tribunale a Sassari, per presenziare alla direttissima dove, oltre alle lesioni, doveva rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Per il 54enne, difeso dall'avvocato Francesco Sasso, la giudice Claudia Sechi ha disposto gli arresti domiciliari e rinviato a dicembre per la scelta del rito.

