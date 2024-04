Il Comune di Porto Torres, tramite bando pubblico, ha assegnato in concessione due aree pubbliche per realizzare piccole strutture amovibili ad uso chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’area del Parco di San Gavino è stata aggiudicata all’impresa “Paulesu Francesco”, mentre quella che sorge nel Parco Belvedere in via Balai, è stata assegnata alla ditta “Chiosco Acque Dolci”. L’importo annuale del canone concessorio per l’assegnazione degli spazi è di 500 euro, un importo che costituisce la “base d’asta” e sono ammesse esclusivamente offerte in aumento con un minimo di 100 euro.

La durata della concessione secondo il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sarà pari a 12 anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

L’obiettivo prioritario è quello di attuare la riqualificazione dell’area garantendo nel contempo il miglioramento dei servizi all’utenza.

