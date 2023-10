Percorsi individualizzati per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’insediamento abitativo, supporto alla genitorialità e alla salute, accompagnamento all’integrazione sociale. Sono soltanto alcuni dei servizi attivati dal Comune di Porto Torres che, impegnato nell’accoglienza e nell’integrazione degli stranieri e delle straniere, intende aderire all’avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 “Promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati” approvato con Decreto dall’Autorità di Gestione del Fami.

L’Ente già dal 2018 è titolare del progetto Sai – Sistema di Accoglienza e integrazione, - attualmente dedicato a 42 soggetti beneficiari. Il piano di Sistema di accoglienza e integrazione, confermato per le successive annualità 2024-2025-2026, prevede l’ ospitalità dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. La proposta di delibera dell’assessorato ai Servizi Sociali, guidato da Simona Fois conferma l’indirizzo dell’amministrazione nel gestire lo stesso piani Sai in un’ottica di governance multi-livello, al fine di garantire ai beneficiari percorsi di accoglienza e integrazione adeguati, pieni e duraturi, attraverso l’impiego delle risorse rese disponibili e il potenziamento della rete di accoglienza ad oggi attiva, con azioni che mirino ad un’integrazione a lungo termine, la cui progettazione parta fin dalla fase di accoglienza ed accompagnino il migrante nella difficile fase di inserimento nel contesto sociale di riferimento.

