Per lavarsi i denti e cucinare la pasta i residenti del rione Villaggio Satellite dovranno ricorrere all’acqua minerale, acquistata al supermercato. E’ scoppiata la protesta degli abitanti di uno dei più popolosi quartieri di Porto Torres. L’acqua che sgorga dai rubinetti è torbida e giallastra.

L’ordinanza del sindaco Massimo Mulas emanata ieri, mercoledì 24 gennaio, ne ha vietato il consumo a seguito della comunicazione della Asl di Sassari sulle analisi chimiche effettuate nel punto denominato “Giardini via Liguria – Villaggio Satellite”, esami che hanno evidenziato la non conformità per il parametro “torbidità”, uno degli elementi fuori norma che hanno fatto scattare il divieto.

«Abbanoa avrebbe dovuto provvedere anche all’approvigionamento dell’acqua in altro modo, considerando che non si può consumare per ragioni che dipendono dal gestore unico», sostiene uno dei residenti. «È inconcepibile pensare di vivere privandoci dell’acqua potabile nel 2024, un diritto primario che ci viene negato e come tale va garantito e tutelato», protesta un altro cittadino. E ancora: «Ci stanno costringendo a ribellarci perché la condizione è insostenibile, non sappiamo neppure per quanto tempo dobbiamo sopportare questa situazione».

