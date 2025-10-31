Porto Torres, accordo quadro per le manutenzioni al patrimonio pubblicoIl Comune stipula un contratto e si dota di un servizio esterno di pronto intervento
Il Comune di Porto Torres stipula un contratto e si dota di un servizio esterno di pronto intervento per affrontare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i beni che rientrano nel patrimonio pubblico comunale.
L’Accordo quadro è stato siglato con una ditta esterna, individuata tramite affidamento diretto alla Edilmar di Mario Fois con sede a Porto Torres, con l’obbligo di garantire le attività di manutenzione sia programmata sia di urgenza immediata in piccoli interventi edili, impermeabilizzazioni, ed altri interventi in grado di assicurare la riparazione e la messa in sicurezza del bene pubblico.
Il Comune che non disponeva di un gruppo di lavoro capace di risolvere le emergenze relative agli immobili comunali, d’ora in poi, potrà contare su una squadra di operai qualificati che interverranno in caso di necessità per effettuare un intervento di carattere edilizio.
La durata dell’Accordo quadro, affidato per un importo di 62.500 euro, è di dodici mesi.