Domenica 10 novembre alle ore 19 l’associazione La Camera Chiara torna al teatro Parodi con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate…in un certo senso”, una commedia, tratta dall’opera di Shakespeare, scritta da Giovanni Caravello con la regia a cura di Stefano Chessa. Il Laboratorio teatrale per giovani ed adulti mette in scena un adattamento della più onirica delle commedie di Schakespeare, una rappresentanzione nata dall'opportunità di adattare la monumentale opera ad un cast composto da 31 tra allieve ed allievi del laboratorio. Nell'adattamento curato da Giovanni Caravello il ruolo da protagonista spetta al concetto stesso di teatro. I frequenti rimandi ad altre opere schakespeariane conducono il pubblico in un "Sogno" del tutto originale, nel quale un turbinio di personaggi si alternano in scena alla ricerca di un ruolo nel viaggio che ci accompagnerà alla festa di nozze di Teseo Duca di Atene e della sua Ippolita. In scena: Alessandra Manca, Alessandra Sannino, Alessandro Stacca, Bastianina Olia, Daniela Falchi, Daniela Sechi, Dolores Trudu, Donatella Campoli, Elena Fratus, Elga Mangone, Elisabetta Fancellu, Emanuela Pala, Fabrizio Simula, Gavina Sanna, Giovanni Caravello, Immacolata Magnano, Irene Rais, Marcella Nieddu, Maria Grazia Runchina, Matteo Nuvoli, Martina Longobardi, Monica Demartis, Paolo Scarpa, Pina Simula, Rita Deroma, Salvatore Depalmas, Salvatore Faedda, Simona Puddu, Sofia Madeddu, Speranza Simula, Vito Furio. Le scenografie sono state realizzate da: Vito Furio, Salvatore Faedda, Elga Mangone e Stefano Chessa. L’allestimento tecnico è di Max Tanda.

