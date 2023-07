A Serra Li Pozzi, il quartiere periferico di Porto Torres, nascerà un parco giochi e un’area verde, come da tempo reclamato dai residenti, bambini e adulti abitanti di uno dei rioni più popolosi della città. Nei giorni scorsi era apparso un cartello con la precisa richiesta al sindaco. La risposta è giunta dallo stesso primo cittadino, Massimo Mulas, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, in occasione della ennesima segnalazione del consigliere Ico Bruzzi, firmatario di una interrogazione sull’argomento presentata nel 2020, in cui si evidenziava la necessità di creare una piazza in via dell’Asfodelo.

«C’è un progetto già predisposto e ci sono risorse messe a disposizione dai fondi provenienti dalle compensazioni di impianti di energia rinnovabile, da realizzare nel territorio, - ha spiegato il primo cittadino - quindi manterremo gli impegni presi e realizzeremeo un parco giochi per bambini, corredato di panchine».

In via dell’Asfodelo verranno sistemate le aree verdi di circa 3.500 metri quadrati, senza però intaccare l’area dove sarà realizzata la piazza. Inoltre il progetto prevede la messa a dimora delle piantine di leccio nel lato opposto alla via: per delimitare il parco verrà realizzata una siepe con piantine di lentisco nella parte interna, piantine di alloro verso il confine est, una siepe con rosmarino e nei bordi piantine di corbezzolo e lentisco.

