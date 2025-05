Sarà garantito sino al termine della scuola il servizio comunale di mensa scolastica, ad Alghero. Lo ha comunicato un mese fa ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi l’assessora della Pubblica istruzione Raffaella Sanna, con grande entusiasmo da parte dei genitori.

Ma non tutti potranno usufruire del servizio. In alcuni plessi si è scelto di non dare corso all’indirizzo politico deciso dall’assessora, per difficoltà organizzative o per aver programmato attività che comportano la cosiddetta “compresenza” e quindi la riduzione dell'orario scolastico con uscita alle 12.30 (anziché alle 16.30).

Le mamme e i papà sono pronti alla rivolta. I primi giorni di giugno (e gli ultimi dell’anno scolastico), al posto di ritirare i propri bambini alle 16.30, dovranno scapicollarsi già a mezzogiorno perché gli alunni saranno impegnati nella visione di film e passeggiate ecologiche. <Le famiglie si sentono tradite – commenta un genitore – e non ripongono più fiducia alcuna nei confronti della dirigenza scolastica>. Una lettera di protesta è stata inviata al sindaco e all’ufficio scolastico regionale.

