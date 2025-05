Criticità strutturali nella recinzione dello stabile dell’ex Consorzio agrario, la struttura di proprietà privata e inutilizzata da tempo, situata in via Sassari a Porto Torres.

L’ultimo sopralluogo, effettuato dal personale del Servizio Ambiente del Comune turritano, ha evidenziato una situazione di pericolo per la incolumità delle persone, nella parte relativa alla muratura che delimita il fabbricato, tra via Sassari e angolo via Migheli.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza di messa in sicurezza per il ripristino del recinto metallico e in muratura e il consolidamento delle parti danneggiate. Nella relazione si rilevano le precarie condizioni di manutenzione della recinzione con evidenti segni di dissesto strutturale. Il muro presenta crepe e lesioni e in diversi punti si rilevano distacchi di inerti che finiscono sui marciapiedi. Una parte del recinto risulta inclinato verso la via pubblica, mentre la rete metallica e i paletti appaiono danneggiati in diversi punti. Il primo cittadino ordina alla società proprietaria, con sede a Milano, di intervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per scongiurare i pericoli di ulteriori cedimenti.

Nell'area adiacente potrebbe essere allestito il Luna Park, una delle zone individuate per posizionare il parco divertimenti.

