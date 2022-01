Nuova ordinanza del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, per garantire la continuità del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Il primo cittadino nei precedenti provvedimenti aveva requisito i mezzi di Energeticambiente, in quanto consorziata in amministrazione straordinaria della società Ambiente2.0, titolare dell’appalto rifiuti.

Pertanto l’intero complesso aziendale, prima nella disponibilità della consorziata esecutrice dell’appalto, compresi tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio, sono stati trasferiti all’Ati costituita da Formula Ambiente-Green Link. Così Energeticambiente è stata privata di tutti i mezzi e dei requisiti tra cui l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, e dunque in ultima analisi di tutto quanto necessario a eseguire il servizio.

Il provvedimento preso dal primo cittadino, il terzo dall’inizio dell’anno, consente all’altra consorziata Pianeta Ambiente di assumere, da oggi in poi, il ruolo di esecutrice dell’intero contratto di nettezza urbana e quindi di utilizzare i mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nonché il conferimento presso gli impianti. Una decisione presa dal Comune per assicurare la raccolta rifiuti ed evitare situazioni di degrado cittadino, in attesa che la stessa società Pianeta Ambiente reperisca i mezzi propri necessari a svolgere l’attività di raccolta in autonomia.

L’ordinanza sindacale obbliga, così, il Consorzio Ambiente2.0 titolare dell’appalto, a garantire il servizio per tutto il mese di gennaio, in virtù dell’esigenza di assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

© Riproduzione riservata