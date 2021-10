Ancora un incendio auto nella notte a Porto Torres. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati impegnati per spegnere un rogo, probabilmente, di origine dolosa.

Le fiamme hanno gravemente danneggiato la parte anteriore di una Polo Volkswagen parcheggiata in un piazzale di via Lombardia, nei pressi della casa del proprietario, nel quartiere del Villaggio Satellite. Quando i residenti hanno dato l’allarme il rogo aveva già divorato gran parte della vettura.

Le lingue di fuoco, partite dal vano motore, e lo scoppio delle gomme hanno svegliato gli abitanti del quartiere che hanno segnalato immediatamente l’accaduto alla sala operativa del 115. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta subito sul posto ha domato l’incendio e bonificato l’area, cercando di limitare i danni.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sulle cause e non escludono alcuna ipotesi. Si tratta del settimo episodio di incendio vettura verificatosi in città dall’inizio dell’anno.

© Riproduzione riservata