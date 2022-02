Ancora una volta i piromani prendono di mira una vasta zona nel quartiere del Villaggio Verde a Porto Torres. Si tratta di un’area pubblica da tempo degradata e abbandonata, spesso visitata da vandali che si divertono ad appiccare il fuoco tra gli alberi e la ricca vegetazione incolta. L’incendio, di probabile origine dolosa, anche questa volta ha interessato lo spazio tra via della Cultura e via della Rinascita, a ridosso del complesso delle case popolari.

Una zona diventata una discarica, un luogo di abbandono di rifiuti di ogni sorta, nascosto tra i rovi e le piante. Il fuoco innescato tra le sterpaglie ha investito la vegetazione in prossimità delle abitazioni generando un fumo intenso, ma soprattutto pericolo per i residenti che hanno allarmato il 115.

Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno domato le fiamme, provvedendo a mettere in sicurezza l’area. In più occasioni gli abitanti del quartiere hanno evidenziato la necessità di intervenire per rimuovere il verde infestante e i rifiuti sversati dagli incivili. Non solo carta disseminata ovunque, ma anche pezzi di arredo, elettrodomestici e bustoni di spazzatura.

