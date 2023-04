È drammatica la situazione dei medici a Porto Torres. Prima della pandemia erano 22 i medici di base che operavano nella cittadina. Ora sono solo 14.

Ma a dicembre altri 5 andranno in pensione, per cui ne rimarranno solo 9. Meno della metà rispetto al 2020. Con tutti i gravissimi problemi che ne conseguono. In questi mesi si era corso ai ripari aumentando il numero dei pazienti per ogni medico, portandoli da 1500 a 1800. A dicembre se non si correrà ai ripari sarà il caos. L'Asl di Sassari a dir la verità ha predisposto per tempo i bandi per la sostituzione dei medici che stanno lasciando per pensionamento la loro attività.

Per ora solo un medico (peraltro specializzando) avrebbe risposto alla chiamata. Quella della mancanza dei medici è un problema che sta affliggendo da anni la sanità sarda. Colpendo nel recente passato soprattutto le piccole realtà dell'interno dell'Isola. Ora la problematica si sta estendendo a macchia d'olio, colpendo comunità numerose come la città di Porto Torres, che ha 22mila abitanti.

