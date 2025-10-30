Una nuova struttura sportiva polivalente nell’area compresa tra la parrocchia dello Spirito Santo e il quartiere del Villaggio Verde. L’opera pubblica si inserisce tra i numerosi interventi programmati dall'amministrazione comunale di Porto Torres nell’ambito dell’assessorato ai Lavorati pubblici guidati da Gavina Muzzetto, alcuni portati a compimento altri ancora da concludere, che rientrano nel piano di valorizzazione della cittadella sportiva. Si tratta della riqualificazione di uno standard comunale mediante la realizzazione di un’area ricreativo-sportiva, intervento che nasce nell’ottica di valorizzazione dei quartieri cittadini mediante misure compensative in virtù dell’accordo tra la società Metka- Eng Sardinia srl ed il Comune di Porto Torres. Un progetto di ben 418mila euro , ancora nella fase preliminare, in attesa che si concluda la conferenza di servizi che coinvolge diversi Enti, chiamati ad esprimere il loro parere sulla fattibilità della iniziativa. Il nuovo campo polifunzionale sarà dotato di impianto di illuminazione e di tutte i servizi necessari per garantire efficienza e nuovi spazi in uno dei quartieri, il Villaggio Verde, che si collega alla Cittadella sportiva. Nell’ambizioso piano di riqualificazione dei quartieri si inquadra anche il progetto di rigenerazione urbana destinato ai rioni popolosi del Villaggio Satellite e Serra Li Pozzi, che prevede nel primo uno spazio polifunzionale pensato per accogliere diverse attività ricreative e sportive, con aree per il calcio e il basket, oltre al fitness, relax e giochi, e nel secondo la trasformazione di via dell’Asfodelo in un’area polivalente.

