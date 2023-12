Sono oltre 30 gli appuntamenti in programma tra concerti e spettacoli, mostre, laboratori, incontri letterari, premiazioni, trekking urbani, parate, eventi enogastronomici e iniziative solidali che fino al 6 gennaio avvolgeranno Porto Torres in una calda atmosfera natalizia grazie al coinvolgimento delle associazioni, dei commercianti e dei privati cittadini.

Tra le novità di quest’anno la discesa della Befana dei Vigili del Fuoco dalla torre orologio del palazzo del Comune, organizzata in collaborazione con il Comando Provinciale di Sassari.

La prima cerimonia di accensione delle illuminazioni avrà luogo l’8 dicembre con l’inaugurazione delle proiezioni sulla Torre Aragonese (le figure scelte, di buon auspicio per il nuovo anno, sono il fiocco di neve rotante, la natività, la stella cometa e la befana sulla scopa) e del presepe dell’accoglienza nella barca di piazza Colombo. Entro il 12 dicembre si procederà con l’accensione delle luminarie nel centro storico e nei diversi quartieri cittadini. Nella stessa giornata sarà inaugurato, nella basilica di San Gavino, il presepe ligneo con le sue statue di 2 metri restaurate da Fabrizio Budroni e da Giacomo Rum che quest’anno sarà arricchito con le figure dei Re Magi.

L’associazione Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane si occuperà dell’allestimento del nuovo albero di Natale nella piazza del Comune. Alto 4 metri, sarà addobbato con decorazioni luminose. Nelle piazze e nelle vie del centro saranno posizionati 5 pacchi giganti di sicuro impatto scenico e sui quali i bambini potranno scrivere le letterine a Babbo Natale. L’associazione, inoltre, coordinerà gli esercenti del corso per l’allestimento omogeneo delle attività.

Anche quest’anno torna il concorso "Presepi Per la Città 2023 - in ricordo di Vincenzo Camoglio” dedicato agli addobbi natalizi luminosi allestiti all'esterno delle abitazioni private (balconi, facciate e cortili) e nelle vetrine delle attività commerciali della Città. Il montepremi è di 1200 euro, suddiviso in 400 euro per ciascun 1° classificato delle 3 sezioni del concorso: presepi privati, allestimenti luminosi natalizi privati e vetrine delle attività commerciali. La commissione giudicante è formata da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca (fotografa). La premiazione si svolgerà nel mese di gennaio 2024 a chiusura del Natale turritano.

La campagna di comunicazione del Natale turritano 2023 è ideata e realizzata dall'agenzia Tinxy che ha voluto evocare, attraverso grafiche accattivanti e poetiche, atmosfere trasognanti in cui tutto può essere anche più bello di ciò che appare al primo sguardo. Le ombre proiettate da una luce speciale decorano edifici iconici di Porto Torres, dalla Torre Aragonese alla maestosa basilica romanica di San Gavino, passando per i palazzi del Villaggio Satellite, rappresentativi dell'identità e della cultura della città. Le dichiarazioni dell’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco: «Anche quest'anno l’obiettivo della nostra amministrazione è naturalmente quello di creare per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania, nel centro storico come nei vari quartieri cittadini, il clima natalizio necessario per allietare la comunità turritana e creare la tipica atmosfera delle feste, invitando i cittadini a restare in città ma anche creando un richiamo per gli abitanti dei centri limitrofi, con l'ulteriore finalità di promuovere l'attività dei nostri esercizi commerciali». Il Natale ha preso il via ufficialmente nel weekend del 2 e 3 dicembre con la mostra "Siendi di Sasdhigna" e lo spettacolo teatrale “La Bella che sposò Lusbè”.

