A Porto Torres continua inesorabile l'erosione costiera del litorale che va dalla spiaggia di Balai a quella di Platamona. In tutto 4 chilometri di costa calcarea.

Decisamente pericoloso il costone di roccia antistante alla chiesetta di Balai Lontano: 40 metri a picco sul mare. Almeno 3 tonnellate di massi e detriti si sono staccati ultimamente e sono in bilico sull'acqua. Tra l'altro in un tratto molto frequentato da natanti, pescatori e soprattutto canoisti. Urgerebbe un sopralluogo delle autorità preposte per fare il punto della delicata situazione e prendere gli opportuni provvedimenti. Prima che possa succedere qualcosa di grave.



