Il bando pubblico “Risorse in Comune”, finalizzato a supportare gli enti comunali nei processi di rafforzamento organizzativo e amministrativo, favorendo una Pubblica Amministrazione più efficiente, moderna e vicina ai bisogni dei territori, “premia” il Comune di Porto Torres, beneficiario di ben 141.060,87 euro, risorse che serviranno per sostenere la capacità amministrativa dell’Ente rafforzando i servizi ai cittadini. La conferma del finanziamento è arrivata alla fine dell'anno e, coerentemente con le linee di intervento previste dal bando, il Comune turritano sta orientando l'utilizzo delle risorse prevalentemente verso l'ambito dei servizi digitali. «Tra le nostre priorità vi è quella di mantenere sempre alta l'attenzione sull'intercettazione di risorse e nuove fonti di finanziamento, fondamentali per potenziare l'attività dell'Ente. Per questo, alla fine dello scorso anno, abbiamo colto l'opportunità rappresentata dal bando “Risorse in Comune”, l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica finanziata dal PNRR - NextGenerationEU e rivolta ai Comuni di medie dimensioni», ha precisato l’assessore alle Finanze e Programmazione, Alessandro Carta. Il Comune ha quindi partecipato all'avviso pubblico finalizzato a sostenere il processo di trasformazione organizzativa e digitale e a migliorare l’efficienza complessiva dei servizi pubblici delle amministrazioni locali, attraverso il potenziamento delle infrastrutture digitali e degli strumenti informatici. «L'intenzione, infatti, - osserva l’esponente della giunta Mulas - è quella di investire nel miglioramento della gestione dei processi documentali e informativi e nella valorizzazione dell'uso dei dati a supporto delle decisioni amministrative, per rendere l'azione pubblica più efficace, trasparente e orientata ai bisogni dei cittadini. La partecipazione all'avviso e la pianificazione dell'impiego delle risorse si inseriscono nel più ampio percorso di rafforzamento dei servizi digitali in cui questa Amministrazione crede fortemente, con l'obbiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, colmare il divario digitale e rendere l'accesso ai servizi comunali più comodo, semplice e immediato»

© Riproduzione riservata