Sarà pronta entro l’estate la nuova struttura ricettiva nell’ex carcere di Porticciolo.

Il cantiere aveva subito uno stop perché «nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre una modifica alle previsioni originarie di progetto esecutivo a causa di circostanze impreviste e imprevedibili attraverso una perizia di variante in corso d’opera che ha di fatto sospeso le attività per quattro mesi», fanno sapere dal Parco di Porto Conte. In questi giorni sono ripresi gli interventi e si è svolto pure un sopralluogo.

La struttura di 561 metri quadri al coperto, più altri 800 nell’area esterna, in passato fu utilizzata come carcere e poi divenne luogo per attività sociale, prima di finire in completo abbandono. Diventerà un ostello. I lavori di restauro dell’immobile rientrano nell’ambito del progetto “Ristrutturazione di edifici ex carcerari nel Parco di Porto Conte, destinati alle attività turistiche e alla rete per l’educazione ambientale” – Linea di finanziamento POR FESR 2014 – 2020 Linea di azione 6.6.1. per un importo di un milione di euro.

«Andiamo avanti con le opere e le progettualità previste dalla nostra gestione tralasciando stantie polemiche e quant'altro possa incidere in maniera negativa rispetto ad obiettivi che abbiamo prefissato da tempo per il bene del Parco di Porto Conte con ricadute positive per l'intero territorio», commentano il presidente Raimondo Tilloca e i componenti del direttivo Adriano Grossi e Pasqualina Bardino.

