Proseguono gli interventi nel settore della viabilità da parte dell’amministrazione comunale di Ploaghe. Oggi c’è stato un sopralluogo nell'area del cantiere per i lavori di messa in sicurezza della strada Santa Giulia - Monte Ledda.

«I tecnici stanno eseguendo le indagini e i carotaggi propedeutici alla redazione del progetto esecutivo. Studi necessari per realizzare un'opera ingegneristicamente molto importante. Al milione e mezzo di euro iniziale si sono aggiunti altri 180mila euro sempre erogati dalla regione, per un intervento molto importante che puntiamo ad appaltare entro la fine dell'estate», ha dichiarato il sindaco, Carlo Sotgiu.

Sembra intanto trovare una soluzione il problema che accomuna Ploaghe ad altri tre centri della Sardegna: Barisardo, Baunei e Dorgali. «Lo scorso 23 agosto – ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo incontrato il Presidente della Regione Solinas per sottoporre al governatore un problema che accomunava i 4 comuni: la carenza di pressione idrica nelle zone a maggior altitudine. Dopo aver avuto rassicurazioni dal presidente siamo stati convocati dall'assessore per i Lavori Pubblici Saiu alla presenza dei vertici di Abbanoa, di Egas e di alcuni consiglieri regionali per verificare la fattibilità degli interventi, compresi quelli presenti nello studio di fattibilità presentato dal Comune di Ploaghe nel lontano 2017 e riproposto da Egas. Ora gli impegni presi dal presidente della regione e dall'assessore sono diventati realtà».

La società regionale "Opere e infrastrutture della Sardegna s.r.l." avrà un finanziamento di 7.5 milioni di euro in 3 anni per realizzare i 4 serbatoi grazie a un emendamento presentato dalla giunta regionale.

«Un grande risultato frutto di impegno, programmazione e sinergie». ha concluso Sotgiu.

© Riproduzione riservata