Ancora interventi nel settore delle opere pubbliche da parte dell'amministrazione comunale di Ploaghe guidata dal sindaco, Carlo Sotgiu. Oltre 4 milioni 500mila euro per lavori di ammodernamento, ampliamento o adeguamento del patrimonio comunale esistente.

Un milione 140mila euro serviranno per la sistemazione dell’area della pineta del prato superiore in cui verranno sistemati i viali interni, realizzati spazi ricreativi, completato il campo polivalente e per l’efficientamento degli alloggi a canone sociale. Importanti anche gli interventi destinati all’area artigianale con la messa in sicurezza e l’ampliamento del Piano degli insediamenti produttivi, con realizzazione di nuovi lotti , e il completamento dello stadio per l’Atletica leggera “Lello Baule” i cui investimenti valgono complessivamente 1 milione 500mila euro.

Stanno anche per partire anche i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione in pietra della zona di Via Don Felis per 400mila euro mentre sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio a cinque il cui finanziamento è pari a 200mila euro. Già appaltati anche i lavori di restauro della chiesa di San Timoteo e il completamento della casa comunale.

Sul fronte dell’istruzione sono tre i cantieri che inizieranno nei prossimi giorni: il primo, dell’importo di 440 mila euro, riguarda l’ampliamento dell’asilo nido mediante fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentirà di portare da 20 a 31 i posti disponibili; il secondo è riferito alla messa in sicurezza del primo piano della scuola media per 196mila euro, il terzo riguarda opere relative alla prevenzione incendi per un totale di 210mila euro.

Inoltre una decina di interventi, per un importo complessivo di 4 milioni 86mila euro pronti ad essere accantierati, che contribuiranno in modo significativo, a portare avanti i programmi di rigenerazione urbana attuati dall’amministrazione comunale, e che andranno a sommarsi a lavori in essere del valore di un milione 500mila euro, quali l’ampliamento del cimitero, la sistemazione di Piazza Repubblica e della rete di acque bianche, il restauro dell’ex Orfanotrofio e della piazza Valverde.

Per il primo cittadino: «Con questi importantissimi interventi puntiamo a modificare radicalmente il volto del nostro paese. Le risorse destinate ai cantieri che verranno aperti o completati durante il periodo estivo ammontano a 6 milioni di euro, una cifra notevole per un comune come il nostro ma che rappresenta solo una porzione degli investimenti già programmati dall’amministrazione e che troveranno attuazione dopo l’estate. Dalle attività produttive allo sport, dal tempo libero alle attività sociali sono innumerevoli i settori della vita quotidiana che beneficeranno del programma di investimenti voluto dall’amministrazione comunale».

