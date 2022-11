Ci sono buone notizie per i cittadini di Ploaghe: il sindaco Carlo Sotgiu ha annunciato la riattivazione della casetta dell’acqua.

«L'aumento spropositato dei costi energetici aveva creato qualche difficoltà al gestore che aveva temporaneamente interrotto l'attività – ha dichiarato il primo cittadino -. Ritenendo il servizio di fondamentale importanza siamo intervenuti per trovare una soluzione vocata al risparmio energetico. Nei prossimi mesi verrà realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto dei bagni dei giardini pubblici per abbattere i costi di gestione di tutto il polo per l'ambiente, nato intorno ai giardini del prato superiore».

Per quanto riguarda i lavori pubblici, è iniziata la posa del basalto da Via Minerva verso la Chiesa di Valverde. «Presto un altra piazza del nostro centro storico sarà più bella e accogliente», ha aggiunto Sotgiu.

