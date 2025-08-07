Nel ricco e variegato programma de “I candelieri e il Ferragosto ploaghese” spazio al Festival di canti e suoni SardignAeras in programma dall’11 al 13 agosto 2025 presso l’ex convento dei Frati Cappuccini a Ploaghe.

Il Festival si aprirà con la consueta Anteprima che avrà luogo lunedì 11 agosto alle 21.30 che prevede la presentazione di SardignAeras e l’inaugurazione delle esposizioni artistiche a cura di Antonio Sanna e Nico Salis, accompagnata dall’esibizione del trio di chitarristi composto da Domenico Frisciano, Mauro Galleri e Nicola Deriu. Il 13 agosto alle ore 22:00 avrà luogo SardignAeras - Festival di Canti e Suoni.

Ospiti della manifestazione saranno il cantante Gianni Virdis, il gruppo dei Double Dose, il duo composto da Elisa Carta e Simone Sassu, il cantante Mauro Manca e il musicista, compositore e streetartist di fama internazionale Moses Concas.

Un cast d’eccezione quello messo a punto dal Direttore Artistico Piero Concu: i padroni di casa de Su Coro de Piaghe, diretti dallo stesso, Gianni Virdis, antesignano dei testi in sardo e uno dei primi autori dei Tazenda. Suggestivi i Double Dose, un quartetto incredibile che fonde sonorità sarde al folk irlandese e americano.

E poi il jazz di Elisa Carta, che si fonde con il blues, il latino americano e la musica cantautorale. Spazio poi al sassarese Simone Sassu, figlio del musicologo di fama internazionale Pietro Sassu. Infine Mauro Manca, reduce dal suo terzo album “Il soffio del maestrale” e il formidabile armonicista Moses Concas che chiuderanno la serata. La manifestazione sarà presentata da Alberto Cocco.

